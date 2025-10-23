EIGHT SCHOOL BULLIES DRAGGED TO COURT

The eight Milnerton High School pupils have been granted R2,000 bail each, after they were caught assaulting a Grade 10 boy.#Bullying #etvnews 23 October 2025@MelanieJaneRice pic.twitter.com/BQHZMunSiD— e.tv 8PM News (@8pm_e) October 23, 2025
