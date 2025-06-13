ED DISPATCHES CHIWENGA TO ZAMBIA

CHAIRMAN OF SADC DEPLOYING TOOLS FOR BUILDING PEACE IN OUR REGION. THE SECOND TIME, AND TOGETHER WITH KEY PLAYERS IN SADC. QUIET DIPLOMACY HAS ALWAYS BEEN THE ZIMBABWEAN WAY.— Jamwanda (@Jamwanda2) June 13, 2025
pic.twitter.com/oi2kmZPbGQ
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